Nenecho sobre edificios antiguos de Asunción:“No puedo poner una pistola en la cabeza a los dueños”

El intendente de Asunción, Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez afirmó que no puede “poner una pistola en la cabeza a los dueños” de los edificios antiguos de Asunción para que arreglen su propiedad. Sostuvo que emitió una resolución donde exonera el 100% de impuestos y "ni una sola persona se acercó”.

“En el caso de los edificios históricos dicen que no hay gestión y que no hay iniciativa, nosotros absolutamente todo lo hicimos, saqué una resolución donde exonerábamos el 100% de impuestos a los propietarios de los edificios del centro histórico y ni una sola persona se acercó. Simplemente hay falta de interés, son edificios de propiedad privada, como intendente no puedo ir a ponerle una pistola en la cabeza (a los dueños) para que arregle su edificio”, aseveró.

“Estamos haciendo lo humanamente posible con los recursos que tenemos, no son suficientes para cuestiones de forma inmediata, sí tenemos planeadas obras a mediano y largo plazo, vamos a tratar de poner de la mejor forma la ciudad en el tiempo que nos resta, hay que ser realistas, escucho a unos cuantos que opinan a través del micrófono o en redes sociales que son máster en opinología”, afirmó.