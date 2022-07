Nenecho se retira del mano a mano con Galeano: “Lo inteligente es darme la vuelta y no seguirle”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No le voy a dar más importancia de lo que se merece. Creo que viendo toda la situación lo mejor que puedo hacer y lo más inteligente es darme la vuelta y no seguirle el juego. Cuando era más joven los verdaderos moquetes se solucionaban ahí y terminaban, no quiero en el día de mañana recibir alguna denuncia, querella o demanda. Mejor me doy la vuelta y no le doy chances de que siga con el circo”, arremetió.

“No le hubiera respondido pero tampoco creí que iba a tomar este tipo de actitudes y de eliminar él lo que escribió porque no asume y hacer captura de lo que yo le respondí. Actué de buena fe porque no voy a hacer captura y hasta ahora él me sigue escribiendo y desafiando pero ya no le respondo, hasta ahora me sigue escribiendo pero no le voy a hacer captura y viralizar porque me parecen cosas de muy poco hombre”, aseveró.

