‘Nenecho’ Rodríguez afirma que abucheos en su contra fueron “preparados”

“Fue preparado, yo caminé hasta el escenario con mi familia y la gente me saludaba sin ningún inconveniente. Identifiqué perfectamente a quienes iniciaron el abucheo, es normal que esto ocurra porque hay mucho descontento en la ciudadanía, no por culpa de Nenecho sino por la clase política. No tengo ningún inconveniente de caminar o ir a ese tipo de lugares”, sostuvo.

Sobre Federico Mora:

“Normalmente, el intendente tiene que hablar en casos extremos. Tiene que haber un vocero, en ese marco lo designo a él. El intendente tiene que ser el último en hablar, pero también designamos a otros directores”, afirmó.

Situación de cuidacoches:

“El estacionamiento tarifado en Asunción se va a implementar. Vamos a ofrecerles la oportunidad de que puedan trabajar dentro del esquema de esta empresa”, acotó.

Dupla Arnoldo Wiens – Juan Manuel Brunetti:

“El único que esta feliz es Mario Abdo Benítez porque desde un principio quería que sea él. La diferencia puede ser mayor porque el tiempo que le resta es muy corto”, aseveró el jefe comunal.