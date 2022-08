Nakayama afirma que abandonos de la Concertación se dieron porque no acordaron una chapa con Alegre

El dirigente liberal y candidato a senador, Eduardo Nakayama, refirió que la causa del abandono de varios partidos políticos de la Concertación fue porque no obtuvieron un acuerdo con Efraín Alegre para conformar una chapa presidencial. Sostuvo que buscaron ganar notoriedad realizando conferencias de prensa donde manifestaban sus enojos.

“Hay dos características de todos los que han salido de la Concertación, uno que la mayoría ha abandonado enojado y ha hecho sendas conferencias de prensa, es decir que han buscado notoriedad”, declaró.

“Lo segundo es que no han obtenido la correspondencia de Efraín Alegre, no han entendido el sentido de la Concertación porque se han acercado al presidente del PLRA y al no obtener la vicepresidencia se han apartado”, alegó.

