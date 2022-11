Mujer denuncia maltrato físico y psicológico a su expareja por más de seis años

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sostuvo que decidió publicar su historia para que otras personas puedan perder vergüenza y revelar sus historias, lamentó que en su caso la familia de su expareja nunca la ayudó para solucionar el problema. Aseveró por otra parte, que la sociedad juzga a las víctimas y no condena el actuar de los maltratadores.

“Estoy luchando, estoy con tratamiento psicológico, psiquiátrico, pasando por no un buen momento, compartí mis historias en las redes de manera a que alguien le sirva y que no se callen y pidan ayuda”. Yo pedí ayuda a los familiares de esta persona que maltrató y abusó de mí durante más 6 años y sufrí maltrato psicológico”, refirió.

“Termine de esta manera con este tipo de maltrato así como dije creo que es un acto criminal contar el número de veces que se le pegó a una persona y decir 43 veces te pegue. Ojalá le pueda servir a otra persona que se callaba, que no pueda pedir ayuda, yo sí pedí ayuda a la familia porque sabía que está mal y no es normal que una persona te pegue de esa manera”, explayó.

“Pedí ayuda a los amigos de esta persona y no me ayudaron, escuchaba que criticaban. la juzgada siempre fui yo, nunca fue juzgado el maltratador, vivimos en una sociedad donde la golpeada siempre es la juzgada, siempre la señalada, siempre se busca un motivo para los golpes cuando simplemente no hay”, expresó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias