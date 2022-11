Mujer denuncia extorsión de policías: “Me esposaron y me señalaron con el arma”, dijo

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Me tuvieron casi 7 horas y me pidieron 100.000 dólares porque si no pagaba me iban a deportar”

“Ellos me siguieron saliendo de mi casa, me cerraron el paso, me dijeron que el vehículo es robado, no opuse resistencia porque el vehículo no es robado”, dijo la denunciante.

“Esto pasó el 3 de noviembre y la extorsión siguió hasta el 7, me hicieron firmar un acta. Me dijeron que quedaba dos cosas o pagar o me deportaban a España”, contó.

Relató que tuvo inconvenientes con su abogado, “mi abogado no me tomó en serio, me dijo que le pague a los policías y que nos tomáramos en serio la amenaza, nos amedrentaron bastante”.

More Entradas for Show: Zona Franca