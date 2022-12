Monseñor de Caacupé cuestiona corrupción de autoridades y exige independencia de Fiscalía

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Se requiere la independencia de la Fiscalía, no queremos fiscales que imputan sin tener una base seria. No queremos fiscales complacientes con criminales. Los jueces deben ser personas dignas y respetables, no queremos jueces que abusen de sus funciones por presión política”, aseveró.

Felicitó a organizadores y atletas paraguayos de los Juegos Odesur.

“Hace poco se realizaron en nuestro país los Juegos Odesur con una brillante organización donde demostramos la hospitalidad de nuestro pueblo”, dijo.

“Nuestros atletas se destacaron pese al escaso apoyo recibido. Felicitamos a los atletas por todo lo que han demostrado, nos dieron una lección importante y dijeron que si se quiere, se puede”, mencionó.

Transformación Educativa

“Debemos reconocer que nuestro sistema educativo es deficiente y necesita una transformación, pero ese cambio debe realizarse sin ideologías que desvirtúen la naturaleza humana”, refirió.

Instituto de Previsión Social:

“El IPS es una institución que atiende los problemas de los trabajadores y cumple un rol relevante de la sociedad. Cada tanto se hace intentos de utilizar fondos del IPS de forma deshonesta. ¿Porqué los obreros deben pagar el costo de la mala administración de los gobernantes? Los obreros tienen el derecho de recibir su justa jubilación”, expresó.