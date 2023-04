Mirian Irún sobre Rodrigo Quintana: “Sostuve su cabeza camino a Emergencias pero ya estaba muy mal”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Acá lo grave no fue solo el asesinato, fue el terrorismo de Estado. El responsable absoluto es quien era el presidente de turno: Horacio Cartes”, expresó.

Recordó el momento en el que el diputado Edgar Acosta fue herido de un escopetazo en esa jornada: “Si la Policía te ataca ¿a quién recurrís? No se podía al presidente de la República”, dijo.

“Lo que ocurrió ese día lo narro de una manera más sencilla y corta, pero a Efraín Alegre lo dispararon y mis hijos estaban a su lado”, señaló.

Sobre el libro “Efraín Alegre – Mi vida con él”:

Mirian Irún, esposa del candidato a la Presidencia de la República por la Concertación, lanzó esta el libro titulado “Efraín Alegre – Mi vida con él”. En la obra relata la convivencia y detalles familiares del actual titular del PLRA.

“Me tomó cuatro meses hacer el libro, no salió en primera persona. El día a día es una locura por la campaña. Es algo divertido, son historias, no fue mi idea, un amigo muy cercano nos propuso hacer el libro, me dijo que tenía que tener toda la información y luego plasmábamos”, mencionó.