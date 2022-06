Mirando Lejos con Carlos Mateo Balmelli y Willian Legal

Christian Lozano – Presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Instituciones Privadas, aseguró que hay demasiadas razones por la cual no pueden adelantar las vacaciones o pasar de la noche a la mañana a la modalidad virtual. “Muchos padres no tienen ni con quien dejar a sus hijos, no tienen quien los ayude con la virtualidad” destacó