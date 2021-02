Ministra de Justicia afirma que Martín Arévalo le dijo que le ofrecieron su cargo

“El senador Martín Arevalo me dijo que alguien le ofreció mi cargo, puntualmente no me dijo quién fue, no puedo afirmar quién le ofreció pero puedo afirmar que no fue el presidente de la República. Según, me dijo el senador le ofrecieron una especie de 2 por 1”, afirmó

Contó que el legislador llamó a la persona que se encontraba con ella conversando sobre el supuesto ofrecimiento. Indicó que a raíz de que este tema saltara a la luz el mandatario se contactó con la misma para brindarle su apoyo. “Él me dijo ‘ no voy a negociar por cargos, quiero que trabajes tranquila’, esa es la verdad y no quiero mentir”, aseguró la alta funcionaria.

“Quiero dejar en claro que el propio presidente de la República me llamó y me dijo que él no negoció eso y que no ofreció nada. Creo en la palabra del presidente porque es una persona sincera. Yo soy honesta y transparente, mi gestión es para su Gobierno y para el país”, enfatizó.

