Miguel Godoy afirma que renunció por “presión mediática”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Renuncié por cuestiones de salud, estoy luchando contra el cáncer y por prescripción médica ya tenía planeado hacerlo en diciembre, pero este microclima adelantó esta situación”.

“Hubo un microclima de tensión mediática muy fuerte. Hay que entender que la bancada de los colorados están al servicio de la gente, ellos tal vez tuvieron mucha presión, no hay denuncias legales ni un mensaje de acoso”. “Yo no digo que me soltaron la mano, yo entiendo la presión mediática por la que estaban pasando. No tengo ningún tipo de enojos contra ellos. No tengo nada que cuestionar a mi partido”, aseguró Godoy.

“Primero está el país, luego el partido y después los hombres, estoy muy agradecido con mi partido. Los mayores logros que tuve fueron que le gané al Estado unos 10 millones de dólares en compras para tratamientos oncológicos, además de defender los derechos y los niños y las mujeres abusadas”.

“No me ofrecieron ningún cargo, luego de esto, si Dios quiere volveré al sector privado a ejercer mi profesión. Estuve 20 años en el sector privado. No hay ninguna posibilidad de que encuentren nada que me incrimine, no hay nada. Yo presenté una denuncia por falsedad, yo no soy ningún asesino, no tengo maldad en mi corazón. Solo me queda desearle éxitos a Rafael Ávila, ya que la Defensoría es un lugar muy difícil, sin recursos ni presupuestos”. “Espero que Avila tenga éxito en su gestión, lo más importante son las instituciones. Él es una buena persona, es muy afable”, termino diciendo el exdefensor.

More Entradas for Show: Zona Franca