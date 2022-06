Menores accidentados en el Chaco se encuentran con estado delicado en el Hospital del Trauma

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Dos niños fueron trasladados hasta Asunción. Una nena y un varoncito de 1 año 4 meses que está más grave. Los dos están en el Hospital del Trauma”, expresó.

“El accidente sucedió a las 16:30 del martes y a las 19:00 me llamaron para preparar la pista y se confirmó el vuelo de emergencia de las Fuerzas Aéreas. Cuando eran las 21:00 los familiares me dijeron que la Fuerza Aérea no podía hacer el vuelo, averigüé y me dijeron que en Asunción había mal tiempo, cosa que era mentira”, explicó.

“Yo llamé al General de Fuerzas Aéreas, responsable de los vuelos y me dijo que no quería poner en riesgo la aeronave y dos pilotos a esa hora porque según él la pista de Olimpo no estaba bien iluminada para hacer vuelos nocturnos”, refirió.

“En vista de que el menor estaba grave porque tenía un golpe en el pulmón. Decidimos junto con los familiares alquilar un avión por 19.600.000. Ellos pusieron 10.000.000 y la Municipalidad el resto”, señaló.

More Entradas for Show: Franja Roja