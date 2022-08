Melanio Medina responde a Felino Amarilla: “FG no estuvo antes ni después de Masacre de Curuguaty”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Los del Frente Guasu no estuvieron en nada antes ni después de la Masacre. Nosotros estábamos acompañando varios proyectos de ese grupo. La masacre fue para sacar a Fernando Lugo del poder, era por intereses políticos”, expresó.

“Tenemos once denuncias y nadie hace caso. La Policía dice que no puede hacer nada porque debe hacer la Fiscalía. El problema es Néstor Castro y Rubén Villalba, el Frente Guasu no tiene nada que ver. Once denuncias hicimos y no hacen nada”, aseveró.