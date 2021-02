El ministro de Salud, Julio Mazzoleni respondió a un medio periodístico que lo calificó de inútil por no precisar cuántas vacunas contra el coronavirus llegarían al país ni cuando. Aseguró que le resbalan las criticas emitidas por una persona que “no tuvo las agallas de bajar al terreno para salpicarse”.

“Uno siempre tiene que analizar de dónde provienen (las criticas), cuando viene de un determinado medio donde la persona que lo dirige no tuvo las agallas de bajar al terreno para salpicarse con el barro del trabajo y con el sudor de los compatriotas, entonces realmente me resbala, además uno tiene que saber que cuando uno esta en este Ministerio tan sensible los incendios están uno tras otro, así que yo estoy firme”, aseveró.

