“Me ofrecieron la FGE para sacarme del medio”, afirma Euclides Acevedo

El precandidato a la Presidencia de la República, Euclides Acevedo, sostuvo que “desde el primero de enero de este año todo el mundo me ofrece la Fiscalía General del Estado (FGE) para sacarme del medio”, para descabalgar de su candidatura. Señaló que está enfocado en poder llegar al Poder Ejecutivo.

“Me hubiera sido muy fácil y cómodo haberme quedado en la Cancillería y si querés para entretenerme políticamente podría apostar a ser senador o hubiera apostado a lo que siempre me gustó que es la Fiscalía General del Estado (FGE). Entre paréntesis desde el primero de enero de este año todo el mundo me ofrece para sacarme del medio”, puntualizó.

“Los hechos van a ir demostrando si tengo razón o no, si me equivoque o no, solamente se equivoca el que apuesta, el que ejerce, el que milita y hay muchos que le encantan caer en el campo de la especulación y las charlas de cafe”, señaló.

“La militancia supone ingratitud, traición, descalificaciones, desvinculaciones de familiares, ese es el sacrificio que paga un militante como yo que no solo ha apostado por la libertad, sino que ahora apuesta por la igualdad con el Gobierno unitario de la nueva república”, manifestó.

