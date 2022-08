“Me gustaría saber (de qué se me acusa) para poder defenderme o no”, afirma Velázquez

El actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez contó que no sabe de donde pudo provenir las acusaciones de EE.UU. También aclaró que su salida de la precandidatura fué para no perjudicar al partido tras el escándalo de la Embajada Norteamericana.

“Yo ya conocía la resolución, es lo que corresponde, abrir una investigación”. “Lo único que me ligaría es tener un expediente donde se demuestre que tengo intereses financieros, de lo contrario, no tiene sentido. Yo tengo entendido que esta es una decisión administrativa de quien puede entrar a su país, y que ellos no dan la información que ellos tiene”

“Yo no tengo idea del hecho en sí. Me gustaría saber para poder defenderme o no”.

Sobre la renuncia a la precandidatura a la Presidencia: “(Renuncié) porque sencillamente iba a causar muchos problemas al interior de las internas, entre demostrar mi inocencia no iba a tener chances y mi movimiento sería muy golpeado”. “No tenemos ninguna ruptura con el presidente”

“Estoy analizando con algunos estudios jurídicos revocar la decisión de la visa de los EE.UU.”

