“Me daban de comer pero agua no había”: retenido por el EPP recuerda sus días en cautiverio

Mencionó que en su estadía en el monte con los miembros del EPP vio a Manuel Cristaldo Mieres pero no a Osvaldo Villalba, abatido por la FTC.

“Los jefes son Osvaldo Villalba, Cristaldo Mieres, se presentaron como comandantes”, relató Carlos Potamio González, quien también relató que por las mañanas caminaban en el monte, que la comida no faltaba pero que el gua escaseaba, “me daban de comer hasta de merendar me daban, pero agua no había”

“Un relato de un ex retenido se llama mi libro” es el nombre del libro del profesor, tiene un costo de 35 mil guaraníes y comentó que tiene planes de relanzarlo.