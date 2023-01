“Me concentro en mi proyecto, me tiene sin cuidado lo que hacen los demás”, afirma Santi Peña

Sobre su viaje a EE.UU

“Tuvimos una reunión con el senador Marcos Rubio, es de origen cubano pero ya electo por tercera vez. La idea es traer la voz de Paraguay, somos desconocidos en estas ciudades importantes”, manifestó.

“Se comenta tanto el Gobierno de Trump como el de Biden han hecho explicito en tener la relación con las dos Chinas, Paraguay es el único país en Sudamérica en tener buenas relaciones con Taiwán”, expresó.

“Paraguay es un país pequeño y no genera grandes problemas y nosotros tenemos que hacer un trabajo en posicionarnos por las buenas razones. “Paraguay tiene que mejorar sobre la lucha contra la corrupción. Países como Brasil y Argentina llaman más la atención, nosotros tenemos que mostrarnos”, dijo.

“Vine a hablar de Santiago Peña, vine a Estados Unidos por trabajo. El domingo a la mañana ya estoy por Paraguay, la agenda va muy bien. Hay un gran desconocimiento del Paraguay, las preguntas que hacen es saber de donde viene Paraguay, nosotros no podemos hablar solo de lo lindo sino también los desafíos que tenemos”, señaló.

Sobre las elecciones generales

“Yo me concentro en mi proyecto, me tiene honestamente sin cuidado en lo que hacen los demás”, manifestó. Además dijo que no tendría ningún problema en entablar un debate con el otro candidato a la Presidencia, Efraín Alegre.