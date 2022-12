Más de 300 médicos quedarían sin contrato “por falta de presupuesto”, denuncian desde el gremio

La doctora Rosana González, del Sindicato Nacional de Médicos, sostuvo que unos 325 profesionales de la Salud quedarían sin contrato porque no existe suficiente presupuesto en la cartera sanitaria. “Mucha gente va a quedarse sin atención, es una lástima e improvisación no priorizar lo más importante en este país”, acotó.

La doctora explicó que se trataría de médicos que se desempeñan en diferentes áreas en departamentos como Boquerón, San Pedro y Concepción. Apuntó que “sería una gran estupidez no contratar a profesionales altamente capacitados y necesarios para el país”.

“Es la primera vez que el Ministerio de Salud no les asegura los contratos a los pasantes rurales, que son aquellos que terminaron la carrera de medicina e hicieron una residencia y hoy son especialistas altamente formados que se fueron al interior del país durante un año para pagarle al Ministerio de Salud y el Gobierno la formación que tuvieron”, explayó.

“Tuvimos que manifestarnos y antes los llamaron de recursos humanos a esos 325 médicos especialistas y les dijeron que a partir del 01 de enero no se presentan porque no está asegurado el contrato de ustedes porque no tenemos presupuesto”, concluyó.

