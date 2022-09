Martin Burt: “Efraín no ganará en las internas y la tercera fuerza extramuros no será necesaria”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que habrán votos útiles y la Concertación va a ganar. Hay una fatiga de la población paraguaya con este sistema de Gobierno. Efraín no va a ganar el 18 de diciembre y no será necesaria esa tercera fuerza extramuros”, expresó.

“Hace 4 meses el escenario era totalmente diferente. El partido de Gobierno está totalmente golpeado”, mencionó.

“La gente cree que la candidatura de Efraín no va a llegar porque ya perdió dos veces y tiene mucho rechazo. Ahí surgen iniciativas como la de Euclides de posicionarse en caso de que Efraín gane la Concertación, pero como eso no va a suceder no será necesaria esa candidatura”, refirió.

More Entradas for Show: Hora Pico