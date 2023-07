Marset se movía con 10 guardaespaldas: incautaron 18 armas de todo tipo durante operativo

Afirmó que fueron aprehendidas once personas que guardan relación con el supuesto narco uruguayo Sebastián Marset, entre ellas se presentan el director técnico del Club Deportivo del cual era propietario e incluso algunos jugadores. “El director técnico, algunos jugadores, el cuerpo de asistencia médica también se encuentran aprehendidos, también la peluquera, la doméstica y otras personas con las que hacía negocios”, dijo el colega de la Red Bolivisión en contacto con la 1020 AM.

También mencionó que Marset manejaba otra identidad de nacionalidad boliviana. Resaltó que se movía con “diez guardaespaldas y con gente armada”. Afirmó que durante el allanamiento en la propiedad del mismo incautaron más de diez y ocho armas de todo tipo incluyendo rifles de asalto y armas de uso militar.

Dijo que la policía antes del procedimiento fue interceptada por miembros del “cuerpo de seguridad de Sebastián Marset” y tomaron de rehén a dos policías a los cuales despojaron de las llaves de sus vehículos con el fin de evitar que los sigan durante su huída.

“Fue a su campo deportivo y dejó su vehículo para tomar otro, luego fue a su estación de lava autos donde dejó ese vehículo y tomó otro”, relató Joaquín Luna a Radio Ñandutí.

Ratificó que todo el proceso de huida se realizó en menos de una hora, y durante este tiempo incluso logró desalojar a su esposa e hijos del inmuebles donde se realizaba el procedimiento.

Sobre las declaraciones de ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo Castillo, aseguró que lo certero es que “hasta esta hora no hay Sebastian Marset”, mencionando que “las autoridades no pueden reflejar una imagen de incertidumbre ante la comunidad internacional y las autoridades no pueden decir que no saben donde está por eso dicen que están pronto a encontrarlo”.