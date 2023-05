Marly Figueredo sobre Aide Vera: “Le miré con cara de perra porque me dijo ladrona”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Esta mujer (Aide Vera) iba diciendo cosas, nos decía pareja corrupta. Le dije que la iba a querellar. Ella utiliza un tema sensible para crear polémica. Le hice volar el teléfono. Le dije que se hacía de la Kattya González, que se pasa haciendo escraches”.

“Le miré con cara de perra porque me dijo ladrona. Ya pasé muchos años de violencia, las personas me acusan sin pruebas, le hacen bullying a mis hijos”.

Sobre el proceso judicial: “Nunca huí de esto, nunca nos escondimos de la Justicia. Esto se alarga demás, soy la más interesada en que todo esto se resuelva”.

Ofensas de Vera hacia Figueredo: “Me dijo modelito como para ofenderme, pero eso no me ofende, el modelaje me dió de comer mucho tiempo”.

“Ahora tendrá que bancarse la querella que le voy a hacer, ella siempre quiso estar en política y nunca pudo. Yo no soy política, nunca toqué dinero público”.

“Hay un video en donde nos dice hay va el corrupto y la señora modelo, eso no me ofende, lo que me ofende es que me digan ladrona de merienda y eso es mentira”.

“Le hicieron bullying a mi hija de 15 años que es menor. Le hicieron una nota cuando fué a un concierto le hicieron una nota que subieron a Tik Tok y fueron muy crueles, le dijeron hija de puta, hija de ladrona”.