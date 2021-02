Mario Ferreiro sobre su renuncia a la Intendencia de Asunción: “Tuve que hacerlo, me dolió, no fue fácil, para mí es un fracaso”

“Opté por renunciar y mucha gente dijo que fue un acto de debilidad pero creo que le salvé a Asunción de una situación de crisis interminable que iba a ser muy perjudicial para la ciudad. Tuve que hacerlo, me dolió, no fue fácil, para mí es un fracaso” , aseguró.

El exjefe comunal mencionó que “nunca esta mal tratar de modificar las cosas desde adentro, al ser comunicadores vimos desde muy cerca todos los problemas pero no pudimos modificar nada, sos un crítico o un comentarista pero nunca un actor principal para cualquier proceso de cambio”.

“En esos cuatros años que estuve dinos toda la batalla posible, encontré diversas dificultades, la política real es distinta a la que uno imagina, siempre supera la realidad de la ficción y finalmente fui preso de lo que siempre pasa en Paraguay, si no tenes la mayoría apropiada siempre pende de un hilo la gobernabilidad de cualquier proyecto de tercer espacio”, señaló

“Si no tenes mayoría propia para el tercer espacio será materia de negociación casi semanal. Yo no puedo quejarme durante cuatro años pude mantener ese equilibrio hasta que se produce el incidente y esta denuncia donde me amenazan con una intervención y ahí fue una cuestión de contar votos nuevamente, no tenía, los busqué toda la noche, no encontré eco en Patria Querida ni Encuentro Nacional, ellos entendieron que mi suerte estaba hecha”, contó.

More Entradas for Show: Made in Paraguay