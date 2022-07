Mario Abdo se expone a un juicio político si no destituye a titular de IPS, afirma diputado

El diputado Eusebio Alvarenga afirmó que podría darse el voto censura al titular de IPS, Vicente Bataglia durante la interpelación. Sostuvo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez se expondría a un juicio político si de manera caprichosa no remueve del cargo a Bataglia tras la decisión de los parlamentarios.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Si el presidente de la República pretende el ejercicio caprichoso del poder no escuchandole a su Congreso porque pretender gobernar sin escucharle a su Congreso no conduce a ningún puerto favorable, es un año sumamente complicado y si el presidente no nos escucha va a tener que soportar la reacción del Congreso”, aseveró.

Sostuvo que Bataglia “es una persona carente de sensibilidad social que se esta dedicando prácticamente a enriquecerse indebidamente, es una situación que no tiene antecedentes la que esta atravesando el IPS, no puede el Congreso no plantear algo que tiene como herramienta, por eso planteamos la interpelación”.

“Creo que así como están las cosas, vamos a emitir el voto censura, no quiero anticiparme a los acontecimientos pero según lo que percibo la situación que esta afectando a IPS es de larga data, lo último que aconteció es la punta del tempano, tenemos motivos suficientes como para impulsar”, afirmó.