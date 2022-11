Mario Abdo es el peor presidente de la historia y no se va a abrazar con él, dice Yamil Esgaib

El precandidato a diputado por Capital, Yamil Esgaib se refirió a Mario Abdo como el peor presidente de la historia del país y que no se dará el abrazo republicano con él. Lamentó que no se haya dado el Juicio Político para el mandatario porque se le hubiese "echado a patadas".

Sobre el gobierno de Mario Abdo

La diferencia hay que marcar, de lo que es este gobierno con el gobierno anterior. Nosotros elegimos a un ladrón y la Concertación se alió a un ladrón. El peor Presidente de la Republica del Paraguay nosotros elegimos. La ANR es grande y la oposición no aporta nada nuevo, no se pueden comparar con Santi Peña”, dijo Esgaib.

Cuando se le salvó del Juicio Político en ese momento no estábamos a ese nivel de corrupción, íntimamente digo yo que le hubiéramos echado a patadas. No me voy a abrazar con Marito, el no es el Partido Colorado, con el pueblo colorado si me voy a abrazar”, expresó.

“Desmantelaron el grupo lince, no hay un policía a 20 cuadras. Cuando Horacio Cartes ingresaron 5.000 funcionarios, con Mario Abdo ingresaron 40.000″, dijo el precandidato a diputado por Capital.

“Este tipo está re quemado, se tiene que ir del país, es colorado de nombre pero no de persona. El Partido Colorado trabaja para el proletariado”, manifestó.

Sobre IPS

“Una barbaridad lo que están haciendo con IPS, el Presidente no vetó y lo culpan a Horacio Cartes. La plata de la gente se fue a bolsillos de sinvergüenzas, algún Senador o Diputado reciben su comisión, siempre fue así. Al denunciar uno se juega la vida y Santi Peña también se juega la vida”, puntualizó.

“El jubilado debe cobrar al día, IPS deben tener hospitales con grandes infraestructura, es una joda”, mencionó.

Sobre su candidatura

“Santiago Peña fue quien me dijo para candidatarme y dudé un poco. Él es un lujo, tiene conocimiento, capacidad, liderazgo, tiene presencia y un inglés impecable”, expresó Yamil Esgaib.

“Quiero trabajar por la seguridad, el código penal está con fallas, no hay seguridad porque la cabeza está enferma y el cuerpo se desarmado”, mencionó

