Maradona, crisis en Perú y situación de Venezuela, en entrevista con la presidenta de teleSUR

La reconocida periodista colombiana, presidenta del canal Telesur, Patricia Villegas habló con Made in Paraguay y contó sobre el paso del astro argentino Diego Maradona en sus programas tanto en el Mundial de Brasil 2014 como en Rusia 2018. En otro orden de temas se refirió a la crisis en Perú como a la situación actual de Venezuela.

Villegas mencionó que la dupla del astro argentino Diego Maradona y el periodista Víctor Hugo Morales fue “absolutamente exitosa en todos los sentidos”. Recordó que el primer programa llevó el nombre de “De Zurda” en el Mundial Brasil 2014 y “La Mano del 10” en Rusia 2018.

En ese sentido señaló que actualmente Victor Hugo Morales realiza un programa junto con el excapitán de la selección de Argentina, Juan Pablo Sorín en el Mundial Qatar 2022 denominado Zurda Infinita el cual la comunicadora calificó como un “nombre poético”.

“Telesur le dio a Maradona respeto y consideración que son cosas que no se pagan con dinero. No le pusimos nunca a vender nada. Respetamos su esencia como ser humano”, acotó.

Crisis en Perú:

“Evidentemente allí pasan dos cosas, la primera es que el presidente Pedro Castillo transgredió la Constitución. La segunda es que del momento en que él sale triunfador de la primera vuelta empieza una campaña de desprestigio de los factores económicos políticos locales en Perú que no le permitieron gobernar”, refirió.

Sobre Venezuela:

“Si realmente quieren saber de Venezuela deben despojarse de los prejuicios y buscar otras fuentes de información, es una recomendación en general. Sobre Venezuela se armó una gran operación política, mediática y diplomática en los últimos años que buscaba claramente un cambio de Gobierno”, dijo.

“Estamos viendo que la situación empieza a cambiar, los hechos en Venezuela son muy complejos en los últimos años. Antes de morir Chávez anticipaba que sobre Venezuela se venía una estrategia a de asfixia económica, es atentar con los actores económicos locales e internacionales al modelo Bolivariano”, agregó.

