Juana Sosa, madre de Mahia Luján Acosta Sosa, desmintió que su hija sea la mujer que aparece en un video de circuito cerrado en la que habría sido raptada por un motociclista en Capiatá. Dijo que se un hombre reconoció que su hija estaba en la ciudad de Capiatá pero no obstante aún no conocen el paradero de la menor.

Mencionó que la menor estaría en Capiatá tras ser visualizada por un conocido. “A ella se la vio caminando pero no sé dónde se está quedando”, dijo.

“Hasta el momento no sé nada de su paradero. Pero la chica del video de la moto no es ella. Como había dos desapariciones en Capiatá, la Policía calculó que podría ser ella, pero mi hija no estaba vestida así, ya fui a mirar la cámara, la chica es muy petisa”, comentó.

“No teníamos problemas. Desde el domingo no sé nada de ella (…) A parte de la Policía, nosotros salimos a buscarla. Un vecino nos dijo que está en el km 18, barrio Santa Rita de la ciudad de Capiatá”, contó.