Made in Paraguay y medios internacionales presentan reportaje de deforestación en cuenca del Paraná

El periodista y director del medio digital "Hína", Arístides Ortíz manifestó que este miércoles junto con Made in Paraguay y otros medios internacionales publicarán un reportaje sobre cómo se dio la deforestación de la cuenca del Río Paraná en los últimos 20 años.

“Es una alianza que establecimos entre cinco medios, Made in Paraguay, Hína, Data Critica de México, Revista Global de Suecia y el diario El País de España y su versión El País de América. Vamos a hacer una publicación conjunta ”, comentó.

“Es una investigación de siete meses prácticamente sobre cómo se dio la deforestación de la cuenca del Río Paraná en los últimos 20 años”, expresó.

“Esta publicación traerá evidencias irrefutables de cómo a causa de la agroganadería se ha deforestado uno de los ecosistemas más ricos de América del Sur”, adelantó.

