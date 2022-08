Made in Paraguay recuerda entrevista con el exmandatario Fernando Lugo

Este sábado en el programa Made In Paraguay conducido por Leo Rubin recordamos una entrevista con el expresidente de la República, Fernando Lugo. Se destacan varias anécdotas e historias que marcaron su vida. El actual senador está internado en un sanatorio privado tras sufrir un ACV el pasado 10 de agosto.

“Aquí en Paraguay sabemos que la iglesia es muy conservadora, yo entré al seminario en 1971. En el año 1987 volví de Roma y di clases en una universidad. Viví un tiempo en Lambaré con seminaristas que querían ser sacerdotes”, contó.

“En el 90 me voy a Roma a comenzar el doctorado, pero no termine porque me nombraron obispo en 1994 y fui asignado a la diócesis de San Pedro”, agregó.

Sobre la masacre de Curuguaty:

“Esto no ocurre de la noche a la mañana. Hasta ahora sigo creyendo que la matanza de Curuguaty fue preparada. Durante nuestro Gobierno se realizaron 62 desalojos pacíficos, incluso creían que esto iba a ser uno más y que se terminaría en cinco minutos. Pero lastimosamente creo que había una mano negra detrás, alguien que realmente no quería que se realizará de manera pacífica y ocurrió lo que dolorosamente recordamos como la masacre de Curuguaty”, señaló.

Sobre su salida como presidente de la República:

“Yo creo que es difícil hacer un juicio político, porque las causales tienen que ser serias y demostradas, en el juicio político hay una ruptura y se está doblegando la voluntad popular. Si existen causales que justifiquen y ameriten, uno no va a decir nada y tendrá que aceptar. Pero esto ya estaba cantado y decidido en los poderes extrainstitucionales”, explicó.

“En mi vida he asistido a tantas violencia, a tantas muertes de campesinos y de inocentes. Yo creo que si resistiamos, iban a morir campesinos e inocentes. No iban a morir gente política que tenía sus custodias, sus resguardos y su seguridad, yo no quería ver eso. Independientemente de lo que pueda pensar la gente, yo creo que fue un acierto en términos de poner en la balanza la violencia que podía haberse generado si uno resistía”, expresó.

Acerca de cuando fue electo como mandatario en el año 2008:

“Yo no pude dimensionar lo que eso significaba y que después de más de 60 años cambiemos de ciclo político. Sobre todo que se hiciera de manera pacífica por primera vez, porque todos los cambios que hubo siempre se hicieron por la fuerza, por lo menos aquí en Paraguay. Aquello fue de manera pacífica y electoral participativa, fue un momento importante que en su momento no pude dimensionar en su justa medida”, mencionó.

Así también, acotó que lo motiva bastante escribir un libro, manifestó que varios periodistas de medios locales como internacionales le ofrecieron esa oportunidad. “ Alguna vez dejaré mis memorias”. dijo.

