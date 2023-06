Machine Gun Kelly llegará a Paraguay el 31 de octubre

Colson Baker, más conocido en todo el mundo por su nombre artístico Machine Gun Kelly, saltó a la fama hace más de diez años como rapero, consolidándose como una de las figuras centrales de la escena con sus primeros cinco trabajos, Lace Up (2012), General Admission (2015), bloom (2017), Binge (2018) y Hotel Diablo (2019).

La versatilidad del músico quedó demostrada con sus últimos dos álbumes, Tickets To My Downfall (2020) y mainstream sellout (2022), que lo encontraron incursionando en un pop-punk de letras introspectivas que le valieron elogios de figuras como Mick Jagger, quien afirmó que el músico era de lo más renovador de las nuevas generaciones del rock.

El artista americano, que es una fuerza atómica en la música, promete un show cargado de potentes riffs acompañando a ese sonido que lo caracteriza. No faltarán las canciones de su más reciente álbum, con el que logró llegar al número uno en el Billboard 200, además de ser nominado al Grammy 2023 en la categoría de Mejor Álbum de Rock y sus ya coreados éxitos como My ex´s best friend, Forget me too, Bloody valentine y I think I´m OKAY, entre otros.

Cabe destacar que, en este paso por Paraguay, Machine Gun Kelly tendrá como artista invitado a Jaden Hossler, más conocido como JXDN, joven artista americano que ha causado furor dentro de la escena del pop-punk desde su debut en 2020, su primer disco es un referente absoluto del sonido que ahora se define como New Gen Rock.

Sobre las entradas:

Las entradas para Machine Gun Kelly en Paraguay se encontrarán disponibles en todos los puntos de Ticketea y a través de la web www.ticketea.com.py a partir del 12 de junio en su fase de Preventa Exclusiva para Socios Full, con costos desde G. 233.750, finalizando el 15 de junio. Agotada dicha preventa, las entradas tendrán un costo desde G. 275.000 en su primera fase de venta general desde el 16 de junio.

Fuente: IP