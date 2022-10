Lula ganó a Bolsonaro en Brasil: “No se imaginaba una diferencia tan cercana”, dice analista

Escuchá esta Noticia en Audio.

El analista refirió que hay que analizar uno de los fenómenos que dejó está segunda vuelta, que es el crecimiento de votos que tuvo Bolsonaro que llegó a siete millones y el de Lula que pudo abarcar tres millones más que la primera vuelta. Aseveró que deberá enfrentar a un Congreso que es reacio a su figura y donde la mayoría proviene del partido del mandatario saliente.

“Hay un fenómeno importante que revisar qué es el crecimiento de Bolsonaro de la primera a la segunda vuelta y el crecimiento de Lula (comparación). Tuvimos una diferencia muy cercana, no se imaginaba una diferencia tan cercana así, Bolsonaro de la primera vuelta a la segunda vuelta creció siete millones de votos y Lula creció tres millones”, relató.

“Esto significa algo muy importante, Lula ganó pero con un país dividido entre dos opiniones, pero más que ser un país dividido me pareció muy bonito lo que dijo Lula da Silva que dijo ‘que no hay dos países, hay uno solo Brasil’. Hay una parte de Brasil que no está queriendo escuchar a Lula, entonces más que administrar a está gente tendrá que hacer escuchar, principalmente los 58 millones que le votaron”, explicó.

“Lula tenía más condiciones que Bolsonaro, no es una cuestión de favoritismo sino de enseñar y comparar números, entonces es la primera preocupación que debe ser planteada para el Gobierno que será muy difícil para Lula y su grupo. Va a tener que lidiar un Congreso que tiene una gran cantidad de diputados que son reacciones al Partido de los Trabajadores y a Lula”, mencionó.

