Luifer Bernal acusa a Mauricio Espínola de persecución política

El concejal Luifer Bernal, presidente de la Junta de Asunción, acusó al secretario de la Presidencia, Mauricio Espínola de realizar una persecución política en su contra. Afirmó que hay "actores de Fuerza Republicana que quieren doblegar a quienes no estén a su merced".

“Le deseo lo mejor al candidato Hugo Velázquez y al presidente Mario Abdo Benítez, pero la persecución por parte de este señor no es solo hacia mi persona, es también hacia otros candidatos a senadores, gobernadores y diputados de otros distritos”, aseveró.

Bernal acusó a varios actores de Fuerza Republicana, entre ellos a Mauricio Espínola de “perseguir solo intereses particulares”. Sostuvo que esa situación lo llevó a replantearse “muchas cosas”

“Cuando me doy cuenta que actores fundamentales de Fuerza Republicana como Mauricio Espínola persiguen solo sus intereses particulares por encima del intereses superior, que en ese entonces para mí era la candidatura de Hugo Velázquez y Mario Abdo Benítez, claramente dije que debo replantearme muchas cosas”, afirmó.

Sostuvo que no va a tolerar “el manoseo, la inconducta, la actitud mezquina de uno o varios actores de un mismo equipo, tampoco puedo permitir que ciertas personas actores principales o fundamentales de Fuerza Republicana quieran doblegar a todos los que no estén a su merced porque consiguen la premisa que aquellos que no están con él están en contrato”.

El presidente de la Junta de Asunción oficializó su paso a Honor Colorado este jueves.

