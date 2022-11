“Lucette” Una película de suspenso que promete atrapar a más de uno llega al cine nacional

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es una película de thriller-suspenso más que de terror. Está inspirada en un cuento que se llama Lucette de la hija de Noelia Quintana, quien es Mía Duarte. La adaptación es de Nestor Amarilla Ojeda y Mburucuyá Fleitas”, expresó.

“Estamos explorando por primera vez este género para ver cómo resulta para el pueblo paraguayo”, contó.

“Para realizar este proyecto estábamos en busca de un cuento que nos atrape. Por cosas de la vida llegó un libro de cuentos cortos y dentro encontramos a Lucette, la escritora tenía 12 años cuando lo escribió y lo publicó a los 17″, comentó.

Mencionó que desde este 03 de noviembre está en cartelera de todos los cines del país.

“Van a estar viendo una película con mucho cariño, pasión y entretenida”, agregó.

