Los usuarios frecuentes de la terminal de ómnibus “notan los cambios”, afirma Sara Giménez

“La llegada de los insumos retrasa los planes, estamos a tambor batiente con el equipo más en obras que otra cosa. Hoy la prioridad es recibir la obra, seguimos haciendo retiro de cableado que hace mucho a la estética”, manifestó.

Sobre la continuidad de los trabajos edilicios se refirió a una extensión de los mismos, “queremos extender el nuevo diseño que vamos a inaugurar a todo el edificio”

“Convengamos que tiene un alto deterioro por los años, tenemos un promedio de 12 mil personas por día, y un día de hora pico 14 mil personas por día”, informó.

Para Giménez la cantidad de funcionarios en la terminal de ómnibus no es la ideal, “tenemos 275 funcionarios en la terminal, no es suficiente porque no paramos ni una hora, lo ideal sería sobre 300 funcionarios”, afirmó.

También se refirió a la cantidad de indígenas en los alrededores de la terminal, “INDI trabaja con nosotros, hemos realizado una intervención zonal de informalidad excesiva, hay muchos predios abandonados porque fácilmente eso se convierte en aguantadero”