“Los pitbulls puros no atacan”, dice especialista y asegura que el cruce produce que sean violentos

El politólogo, Luis Fretes Carreras, habló respecto a la crisis del PLRA y las iniciativas para encontrar punto intermedio entre los dos sectores que actualmente se enfrentan en el partido. Dijo que el partido enfrenta numerosos problemas políticos que deben ser resueltos de forma consensuada porque actualmente el partido no funciona como tal sino como pequeños grupos. “Si no establecemos reglas mínimas de confianza para ir a la Convención, se harán dos, tres y cuatro convenciones y no van a resultar en nada”, expresó.