“Los niños pueden sufrir violencia sexual y psicológica en la web”, advierte informático

El experto en informática y Ciber seguridad Gunter Krone contó que la seguridad en el Internet es muy frágil para todos, en especial para los niños quienes son los más expuestos a casos de violencia no solo sexual, sino también psicológica, advierte Krone.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El concepto de ciberseguridad parecería que solo es para los informáticos, pero no es así. No es necesario tener conocimientos técnicos para estar seguros, es importante poner contraseñas”. “Es importante no visitar sitios que gozan de mala reputación. También se puede ofrecer cosas como dinero y ser estafados”.

Sobre los menores: “Muchas veces los padres no dimensionan el peligro hay en las redes, ellos pueden ser abusados tanto física como psicológicamente”. Los padres no tienen ni idea del infierno que pueden estar pasando los niños en diferentes páginas. Suelo hacer charlas a los niños y les pregunto si ellos dejarían entrar a un extraño a su casa, y ellos dicen que no. Hay aplicaciones que son bastantes invasivas. Piden permiso que son demasiados invasivos. Las redes sociales como Instagram por lo menos hay una empresa responsable”.

“Los padres deben cuidar la seguridad digital, así como cuido el mundo físico de mis hijos, así debo cuidar las cosas que vean en el internet de hecho, hay un código en la niñez que nos dice que el internet debe tener filtros”, el profesional contó que hay muchos tipos de aplicaciones y programas fáciles de usar que pueden ayudar a los padres a tener mayor control sobre los hijos en la web.