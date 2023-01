¡Loable! Doctor ayudará a padre que clamaba asistencia para operar a su hijo tras ser asaltado

El doctor Jesús Marín, jefe de Servicio de Cirugía de manos del Hospital del Trauma, ayudará a Miguel Denis, el padre que aclamaba asistencia para operar a su hijo tras perder el dinero ahorrado en un asalto. “Me llegó hondo y no voy a cobrar absolutamente nada”, dijo el médico.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Me llegó hondo de que trató de ahorrar años para una cirugía y le robaron. Nosotros los que pasamos 50 años somos más sentimentales, me comunique con Denis que es el padre (…) Me ofrecí para operar a su hijo sin ningún honorario, no voy a cobrar absolutamente nada”, expresó.

Contó que según observó en las imágenes el menor tiene una sindactilia compleja de la mano de nacimiento. “Es una alteración donde todos los dedos están pegados y eso tenía que ser operado a los 4 0 5 años”, dijo.

Mencionó que conversó con Miguel Denis, padre del pequeño. El mismo dijo que se acercaría al médico un sábado porque de lunes a viernes se encuentra en su trabajo.

“Según lo que veo va a necesitar más de una cirugía”, acotó.

