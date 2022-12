“Lo de Nacional no me sorprende, hace mucho se vienen haciendo mal las cosas”, afirma representante

Escuchá esta Noticia en Audio.

Fuertes declaraciones del representante de Danilo Santacruz.

“Lo de Nacional no me sorprende, hace mucho se vienen haciendo mal las cosas. No conozco otro caso como este, donde a un club que le fue tan bien, al final salgan corriendo todos los jugadores corriendo”. “En este club hay muchas prepotencia, se manejan mal, cuando estaban en falta con los jugadores se escondían como ratas de los jugadores” .

“Ellos no tienen una dirigencia responsable, sin calidad de personas, sin liderazgo, ellos dicen que los jugadores se quieren lesionar apropósito, es una locura”. “En Nacional no hay un solo jugador que gane sumas demasiado elevadas. No pueden prometer lo que no tienen”.

Sobre Danilo Santacruz: “El va a las prácticas con la frente en alto, ama al club, hasta dice que alguna vez quiere volver, es su casa, le tiene demasiado cariño a la institución”. “Con Danilo estamos seguros de que iremos al exterior. Estamos dándole prioridad a ofertas internacionales”.

Sobre el Fútbol Paraguayo: “Empecemos a profesionalizar el fútbol. La regla del Sub-18 y el único que se atrevió a decirlo es el presidente de Sportivo Luqueño”. “Si quieren preparar a los juveniles inviertan en formativas, con USD. 100.000 por años se pueden hacer maravillas, se les puede dar una mejor formación integral”.