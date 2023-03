Escuchá esta Noticia en Audio.

“Vamos a rechazar los argumentos del gobierno de EEUU es una decisión inaudita que afecta a uno sin una defensa previa y lastimosamente tiene consecuencias desde el momento en que se produce. Genera un menoscabo a la reputación de la persona. Como ciudadano voy a apelar a esto porque es una intromisión al país”, señaló.

“Yo particularmente considero que el hecho que provocó la investigación no tiene relevancia penal, porque si bien ocurrieron cosas administrativas, no hubo perjuicio porque la empresa devolvió el dinero”, expresó.

“Sé que son inocentes y nunca deslindé responsabilidades, no soy quien recibe los productos ni quien determina los precios, pero eso en su momento se determinará”, manifestó.

“No tengo ninguna relación comercial con Estados Unidos, no hago ninguna interrelación nadie de afuera. Me ratifico que siempre genera un agravio y lesión para uno, no sé qué tan relevante puede ser porque es un proceso forjado por un contrato que no tuvo daño patrimonial porque la empresa que lo proveyó devolvió el dinero a la institución”, sostuvo.

“Nunca entorpecí ninguna investigación, prácticamente no ejercí ninguna presentación que entorpezca el proyecto porque quiero que se esclarezca, voy a ejercer mi defensa para desvirtuar este penoso pronunciamiento de la Embajada”, dijo.