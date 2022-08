Lilian Samaniego admite “aporte” a un asesor de EEUU: “Es mi dinero, no del Senado”

La senadora Lilian Samaniego admitió haber pagado a un asesor de Estados Unidos que desde hace años lo aconseja en temas internacionales. Sostuvo que el desembolso fue realizado por ella misma y no con dinero público. “Puedo hacer con mi dinero lo que quiera”, expresó.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El legislativo es un poder independiente, no dependemos del Ejecutivo, mezclaron todo y mintieron. Es legal en Estados Unidos, es uno de los asesores que tengo en tema internacional, él conoce a Paraguay desde la época de Wasmosy, trabajó oficialmente en distintos momentos en nuestro país. Él porque me aprecia es mi consejero hace muchos años, en este viaje sí le di un aporte económico de mi dinero, no del Senado”, afirmó.

“Soy una senadora, pertenezco a otro poder del Estado, no fui en representación del Ejecutivo. Vengo haciendo viajes de forma sistemática sobre cuatro ejes: seguridad, defensa, inteligencia y género”, sostuvo.

Mencionó que “la última vez que vino este embajador americano en nuestro país fue en el 2018, fue recibido oficialmente en Mburuvichá Roga por el jefe de Gabinete Juan Carlos López Moreira en aquel entonces. La historia del Grupo Cartes no se escribió en una semana, no estoy trabajando para perjudicarle a alguien”.

“No estoy siendo cuestionada por Estados Unidos, mañana si quiero viajar me voy, ellos tienen problemas, no yo. Deben encargarse de buscar sus abogados y a las personas que tengan que trabajar para solucionar su problema con Estados Unidos”, aseguró.