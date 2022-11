Ley de etiquetado frontal: Urgen aprobación de la propuesta para disminuir cifras de obesidad

Escuchá esta Noticia en Audio.

“El 54% de las muertes anuales en Paraguay son por enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares relacionadas con el sobrepeso”, contó Huber.

“El Senado aprobó la Ley pero con modificaciones. Sería buenísimo que podamos aprender de lo que se hizo en la región y aplicarlo. El Ministerio de Salud aliado con la Comisión de Salud están proponiendo estas buenas prácticas”, acotó.

“Lo que busca está Ley de etiquetado frontal es poder tener en el frente del paquete si el producto tiene algún nutriente crítico o es alto en nutrientes”, mencionó.

Mientras que por su parte la nutricionista Carolina Sosky lamentó que algunos productos tengan términos que confunden a la ciudadanía sólo con el fin de aumentar sus ventas como una estrategia de marketing.

“La palabra ultraprocesado es que tiene muchos procesos y muchas veces no son procesos sanos. Uno ya no esta consumiendo un alimento y puede terminar siendo un veneno”, dijo.

