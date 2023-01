Laurys Diva confirma que denuncia del Ministerio de la Niñez en su contra quedó desestimada

Escuchá esta Noticia en Audio.

Laurys Diva comentó que la denuncia del Ministerio de la Niñez no tenía sentido porque no cometió ningún hecho punible, aseveró que ella siendo actualmente estudiante de derecho sabe lo que tiene que hacer y cómo actuar.

“Lo tomé con mucha tranquilidad porque yo sé lo que hago, soy estudiante de derecho y sé muy bien los pasos a seguir para hacer ciertas cosas. Lo que esperaba era que se comuniquen conmigo y me dijeran que estaba sucediendo, se tenían que comunicar conmigo y jamás lo hicieron (refiriéndose al Ministerio de la Niñez)”, explicó.

Con más fuerzas para seguir adelante

“Esto no me va a hacer cambiar nada, seguiré haciendo lo que mi corazón me dice que haga, siempre actuó de buena y eso nada ni nadie me lo va a detener”, manifestó.

Sobre personas que lo acusan de buscar protagonismo

“Que pico yo voy a buscar protagonismo, tengo luego protagonismo en las redes sociales, no estoy pecando de soberbia pero es la realidad. Tengo mis seguidores en todas las plataformas, no me hace falta figuretear como normalmente se dice”, concluyó. .

More Entradas for Show: Entre Paréntesis