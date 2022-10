“Las tierras en Paraguay son el negocio que todo Gobierno quiere explotar”, lamentan

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Las tierras en Paraguay son el negocio que todo Gobierno quiere explotar. Los métodos en que los empresarios se quieren aprovechar de las tierras públicas son los mismos”, afirmó.

“Son compatriotas que ocupan unas 20 mil hectáreas de tierra en el distrito Carmelo Peralta en el departamento de Alto Paraguay. Hace más de 20 años están queriendo acceder a títulos de tierras que en el pasado pertenecían al Ministerio del Interior que en el 2010 transfiere al INDERT”, contó Gladys Benitez

“Esta Ley hablaba de otorgar 100 hectáreas por familia beneficiaria para atender una demanda o requerimiento de esta zona del país. Estamos en el 2022 y aún no logran tener sus títulos que se enfrentan constantemente Gobiernos tras Gobiernos a los intereses empresariales y políticos. Porque detrás de estas tierras están varios empresarios y grupos de políticos bastante conocidos”, continuó relatando.

Mientras que el periodista Santi Carneri Tamaryn comentó que diferentes empresarios se “apropiaron ilegalmente” de miles de hectáreas de tierras ancestrales de estas tres comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa, Xákmok Kásek que se encuentran en el Chaco paraguayo.

“Hay empresarios colorados y de otros partidos implicados en la apropiación de tierras de forma ilegal”, dijo.

