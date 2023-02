Las personas que se divorcian caen en un engaño, afirma Emilio Agüero Esgaib

El pastor Emilio Agüero Esgaib se refirió al divorcio como "un engaño" y hay menos ganas de hacer una pareja para "toda la vida" por un miedo al sufrimiento. "Uno cuando se divorcia de una persona no se casa con un marciano, se casa con otro terrícola posiblemente con los mismos defectos del anterior", sostuvo.

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre el divorcio

“Hay gente que prefiere no tener hijos y vivir una vida más individualista (…) Se generó una inestabilidad y ansiedad con una falta de visión al futuro”, dijo.

Sanciones financieras a Hugo Velázquez y Horacio Cartes

“Impacta en la gente, pero no tanto en el punto de vista espiritual. Son tiempos turbulentos que esperamos que pasen pronto, tenemos que buscar la honestidad. “Ojalá que la gente no pierda su trabajo y que no lleve a una inestabilidad económica más de lo que ya es”, expresó.

Sobre situación en el país

“El liderazgo sin amor se convierte en manipulación y si es que el líder no tiene amor al pueblo lo manipulará. Muchos jóvenes están entrando en la política y tienen ganas de servir. La corrupción es un cáncer que destruye todo. Esperemos ver un Paraguay mejor” “, mencionó.