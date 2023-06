“Las mujeres estamos llamadas porque nuestro país necesita de nosotras”, afirma Claudia Centurión

“Estuve diez años de mi vida en Chile hasta que acudí al llamado de nuestro presidente electo, Santiago Peña , él sabía que estaba en el exterior. Por el 2015 cuando inició un programa muy ambicioso con niveles de inversión nunca antes visto en Paraguay él me llama y me dice que el país necesita de sus técnicos que estaban por el mundo y no dudé en venir”, contó Centurión.

a ingeniera Claudia Centurión será la primera mujer en liderar el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según lo anunció Peña esta mañana a través de sus redes sociales, tal como lo viene haciendo con todos las designaciones recientemente oficializadas.

De esta forma, Centurión se convierte en el sexto miembro del Gabinete de Ministros del presidente electo, Santiago Peña. El primero de ellos fue Enrique Riera (Ministerio del Interior), seguido por Rubén Ramírez Lezcano (Ministerio de Relaciones Exteriores), luego Juan Carlos Baruja (Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH), Ángel Barchini (Ministerio de Justicia) y Oscar González, Ministerio de Defensa Nacional.

Sobre el Metrobús:

“Respecto al tema Metrobus quiero enfatizar en que tenemos un concepto importante de que como sociedad y país debemos dar respuestas al trasporte público”, manifestó la futura ministra del MOPC.