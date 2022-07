Las denuncias se “prostituyeron” durante ataques políticos entre candidatos, afirma Zacarías Irún

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que se prostituyó el tema de las denuncias judiciales o fiscales. Creo que se politizó y se judicializó la política, no es que se le ataca a alguien por su forma de pensar o le ataco porque no tiene la propuesta adecuada para el lugar adecuado. Acá directamente si le querés atacar al adversario le denuncias en la Fiscalía o haces una denuncia judicial y no importa las consecuencias sea cierto o mentira”, aseveró.

“Ya se mezclan las cosas: las verdades, medias verdades, la realidad y la mentira, todo en un mismo circulo dentro de un esquema político corrompido, corrupto o podrido. Las denuncias deben ser serias y responsables a través de las instituciones correspondientes”, sostuvo.

