Lanzan dossier de historias sobre vulneración de derechos humanos y ambientales en el país

Miguel Barros, de 11 años y uno de ocho hermanos, conmovió a Brasil tras comunicarse con el servicio de emergencias para informar que en su casa no había “nada para comer”. Pero ahora los paquetes de comida no caben en los estantes, después de que el brasileño Miguel Barros, de 11 años y uno de ocho hermanos, llamara desesperado a la policía para informar de que en su casa no había “nada para comer”.