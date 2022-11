Lanzamiento de la Marcha del 25N se realizará frente al Ministerio de Mujer este martes

La abogada feminista Michi Moragas mencionó que este martes realizarán el lanzamiento oficial de la marcha 25N frente al Ministerio de la Mujer donde le darán un mensaje a la institución por no tomar postura en temas de género.

“Vamos a hacer el lanzamiento de la marcha el martes a la mañana frente al Ministerio de la Mujer con un mensaje que le queremos dar porque estamos preocupadas y decepcionadas del rol en el marco de los ataques a los temas de género que se vienen llevando a cabo en los últimos días. Nos parece que han tenido un silencio terrible y cómplice”, explicó.

La convocatoria para la marcha del 25N será en la Plaza Uruguaya a las 17: 00 horas y se dirigirán a la Plaza de la Democracia este viernes.

“Estarán varias artistas, es un día de reivindicación y de lucha como también de encuentro para nosotras. Sobre todo en este contexto y este año en el que hay muchísimos casos de violencia y no el Estado no está previniendo sino que sólo te ofrece castigos y medidas preventivas”, dijo.

