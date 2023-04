¡Lamentable! Mujer que fue brutalmente agredida quedó con secuelas y abandonada por su familia

Escuchá esta Noticia en Audio.

La mujer, quien es de Villa Elisa, está en total estado de abandono, tanto por parte de su familia como de las autoridades según explicó a Radio Ñandutí el tutor Nicolás Bogarín.

El hombre mencionó que el ayuda a la víctima como puede, llevándole pañal y leche, pero que no alcanza por eso apela a la solidaridad de las personas que quieran ayudar. Además contó que la familia de la mujer no brindan ninguna ayuda.

“Le atacó cuando estaba embarazada y el niño por eso no puede mover las piernas. Sus familiares no le hacen caso. Yo ando por ella, le llevo pañal, leche, su familia no le hace caso. El número para poder ayudar es el (0982)525-029″, señaló.

Bogarín contó que el hombre atacó a la mujer cuando estaba embarazada, fue un disparó en el cuello que afectó la columna, lo que le imposibilita movilizarse, en el ataque el bebé quedó con secuelas y tampoco puede caminar.

En ese sentido ella depende al 100% de terceros, ya que sus familiares no se acercaron a cuidarla, en un principio su exsuegra, madre de su agresor la cuidaba, pero luego se desentendió totalmente de ella y de su nieto.