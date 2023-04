“La sociedad paraguaya no presenta problemas de ideología sino de consumismo” afirma abogado

El abogado Felino Amarilla afirmó que la sociedad paraguaya no presenta problemas de ideología sino de consumismo. Mencionó que el consumismo desatado por las formas de carga colectiva que se presenta “es impresionante”. Aseguró que hay un gran desapego por parte de los jóvenes hacia la política lamentando la inexistencia de liderazgos juveniles.

Relató que “le llamó poderosamente la atención” la claridad de ideas presentada por los jóvenes miembros de “OPAMA”, resaltó que este movimiento fue más contundente que el presentado anteriormente denominado “UNA NO TE CALLES”. Demostrando que el movimiento anterior presentó una buena repercusión con la única decadencia de no mantenerse en el tiempo y no poder sostenerse, aseguró que “OPAMA” es un caso puntual que va dirigido directamente a “un tema de corrupción política con el pasaje de transporte público y billetaje electrónico”.

Sostuvo que si esta sistemática se puede reflejar en todas la problemáticas de salud, educación y seguridad, habría la posibilidad de tener una revolución.